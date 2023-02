Rohrbruch in Effretikon führt zu Einschränkungen

Am Dienstagnachmittag, 14. Februar 2023, ereignete sich an der Bahnhofstrasse in Effretikon vis-à-vis des Bahnhofes ein Rohrbruch. Dies teilt die Stadt Illnau-Effretikon auf ihrer Website mit.

Wie gross der Schaden ist, werde derzeit abgeklärt. Der Verkehr könne aber nur einspurig mittels Verkehrsdienst geführt werden. Die Fussgängerinnen und Fussgänger werden auf die gegenüberliegende Strassenseite geleitet. Wie lange die Einschränkungen gelten, ist zur Zeit noch unklar.