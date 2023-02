Uster verleiht erstmals einen Nachhaltigkeitspreis

Die Stadt Uster verleiht zum ersten Mal einen Preis dieser Art – und würdigt damit Leistungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energie und Klima. An seiner Sitzung vom Dienstag, den 7. Februar 2023, hat der Stadtrat nun entschieden, den Preis für das Jahr 2022 an die Firma Bombasei AG und den «chabis-chäs.ch foodwaste Imbissstand» zu vergeben.

Die beiden Unternehmen erhalten je ein Preisgeld von 5000 Franken. Dies teilt der Stadtrat in einer Medienmitteilung mit.