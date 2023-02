So sieht der Notfalltreffpunkt in Wald aus

Gerade mal 15 Minuten dauert es, bis der Treffpunkt in Wald betriebsbereit ist. Anlässlich des landesweiten Sirenentests wurden die Notfalltreffpunkte in der Region getestet und der Öffentlichkeit gezeigt. Eine Verantwortliche der Feuerwehr Wald erklärt, wann so ein Treffpunkt zum Einsatz kommt.