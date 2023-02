Arzt erklärt chaotischen Start des Ärztezentrums Turbenthal

Seit vielen Jahren besucht Karin Müller (Name geändert) die Arztpraxis an der Tösstalstrasse 72 in Turbenthal. Ihr Hausarzt dort war Peter Flachsmann: «Aber im Sommer haben wir auf einmal erfahren, dass er Turbenthal verlässt», erinnert sie sich.

«Wir Patientinnen und Patienten wurden nicht darüber informiert, wer die Praxis übernimmt.» Statt dem Namen Flachsmann stand plötzlich «Ärztezentrum Turbenthal» auf dem Klingelschild.