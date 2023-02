Seit 1770 – wie eine Linde in Wetzikon den Zeiten trotzt

Im besten Fall kann eine Linde nämlich 1000 Jahre alt werden, wobei Linden ab dem 150. Altersjahr oft von innen her zu faulen beginnen und die Lebensringe für eine exakte Altersbestimmung deshalb fehlen. «Dieser Vorgang beeinträchtigt allerdings, entgegen landläufiger Meinung, weder die Vitalität der Bäume noch ihre physikalische Stabilität.»

Aber dadurch, dass rund um den Baum mittlerweile alles versiegelt und überbaut ist, stehe die Linde sozusagen in der «Wüste», ergänzt Scheibler. Würde die Linde an der Hinwilerstrasse gefällt, so müssten gemäss seiner Analyse etwa 200 zehnjährige Jungbäume gepflanzt werden. Erst dann wäre das fast schon antike Exemplar hinsichtlich der Stadtökologie gleichwertig ersetzt.

Klimatisch und biologisch wichtig

In stadtökologischer Hinsicht funktionieren alle Bäume mehr oder weniger gleich in Abhängigkeit von der Grösse und der Blattfläche. Dies betrifft unter anderem:

die Luftfilterung

die Luftkühlung

den Lebensraum für Vögel und Insekten (insbesondere Bienen)

die Interzeption (verzögerter Oberflächenabfluss bei Niederschlägen)

die Schatteneinwirkung im Sommer sowie die Lärmdämpfung.

«Die Linde wird in ihrem Nutzen nur von der Stieleiche übertroffen.»

Uwe Scheibler, Naturschutzverein Wetzikon-Seegräben

Was die genaue Bewertung betrifft, so spricht Scheibler die in Fachkreisen benutzte Skala 1-5 an, die Bäume nach ihrer stadtökologischen Bedeutung kategorisiert. «Die Linde erreicht einen Wert von 4,5 und wird nur von der Stieleiche übertroffen.»