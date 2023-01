In der Villa Flora in Wald kann jetzt auch geheiratet werden

Der Zivilstandskreis Rüti ist unter anderem für Eheschliessungen in den Gemeinden Bubikon, Dürnten, Rüti und Wald zuständig.

Für die rund 120 Trauungen im Jahr standen dem Zivilstandskreis Rüti bis jetzt schon sehr unterschiedliche Traulokale zur Verfügung: das Ritterhaus in Bubikon, das Klangmaschinenmuseum in Dürnten sowie das Amtshaus in Rüti. In Wald konnte bisher kein passendes Traulokal angeboten werden, wie die Gemeinde Rüti in einer Medienmitteilung schreibt.