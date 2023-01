Brennende Abfallmulde musste abtransportiert werden

Die Feuerwehr Rüti unterstützte die Bubiker Feuerwehr mit der Autodrehleiter, da die Mulde in Nähe eines Gebäudes stand. Die Mulde wurde von aussen gekühlt und ein Löschangriff wurde gestartet, wie Feuewehr auf ihrer Webseite mitteilte. Jedoch gestaltete sich dies schwierig, weil es sich um eine geschlossene Pressmulde handelte. So wurde die Mulde auf einen Lastwagen geladen und nach Hinwil in die Kehrichtverbrennung gebracht.