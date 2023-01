Polizei stoppt Hinwiler Falschfahrer

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagmorgen auf der in Hinwil beim Betzholzkreisel einen Falschfahrer gestoppt. Dies teilt sie in einer Mitteilung mit.

Kurz nach sechs Uhr berichteten mehrere Verkehrsteilnehmende via Notrufnummer der Polizei, dass ihnen ein Auto entgegengekommen sei.

Eine Polizeipatrouille des Verkehrsstützpunkts Hinwil habe kurze Zeit später im Bereich des Autobahnkreisels Betzholz den Falschfahrer stoppen können. Verletzt wurde niemand. Der Führerausweis wurde dem Fahrzeuglenker entzogen.