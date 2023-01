Das Walder Bahnhofsareal nimmt endlich Form an

Im Schwertsaal in Wald gab es am Montagabend einen Grossandrang. An der angekündigten Informationsveranstaltung ging es um ein Thema, das die ganze Bevölkerung interessiert: die Gestaltung des Bahnhofsareals. Eine Angelegenheit, die sich schon über ein Jahrzehnt hinzieht.

Der Planungskredit über 156'000 Franken für das prestigeprächtige Projekt wurde bereits im Dezember 2011 an einer Gemeindeversammlung bewilligt. Seither hat sich viel getan, wobei noch immer nicht klar ist, wann die Bauarbeiten beginnen.