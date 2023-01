Corona-Impfzentren in Uster, Oerlikon und Winterthur schliessen

Das Impfzentrum in Zürich Oerlikon schliesst diese Woche, die Impfzentren in Winterthur und Uster Ende Februar 2023, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion mitteilt. Das Referenz-Impfzentrum am Hirschengraben (EBPI) in Zürich biete weiterhin Impfungen gegen Covid-19 an, ebenso Hausarztpraxen und Apotheken.

Wegen der hohen Immunität durch Impfungen und Erkrankungen bestehe in der Bevölkerung ein hoher Schutz vor einem schweren Verlauf bei einer Corona-Infektion, heisst es in der Mitteilung. Aus diesem Grund bestehe nur noch eine geringe Nachfrage nach Covid-19-Impfungen.