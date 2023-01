Pfäffiker Bordell «Malibu» wird verkauft

Der Inhaber des Bordells «Malibu» in Pfäffikon, Thomas Müller (Name geändert), hat sich für den Verkauf des Betriebs entschieden. Mit 69 Jahren geht er in Pension.



Neben dem «Malibu» hat er noch fünf weitere Bordelle ausserhalb der Region betrieben. «Es tut schon weh, nach 45 Jahren in der Branche den Löffel abzugeben.»