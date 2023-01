Das sind die Pläne der neuen Milandia-Besitzerin

Die Migros verkauft das Sportzentrum Milandia in Greifensee per Ende September 2023 an die SEP Areal AG. Das wurde vor einigen Tagen bekannt gegeben. Wie die Gemeinde Greifensee auf Anfrage mitteilt, wurde sie kurz vor Weihnachten über diesen Umstand in Kenntnis gesetzt. Damals bestand aber noch eine Schweigepflicht.

Schon vor ein paar Monaten ist die Migros auf die Behörde zugegangen mit der Frage, ob seitens Gemeinde Interesse am Kauf besteht. Diese hat ein Vorkaufsrecht, wie Gemeindeschreiber Philippe Sturzenegger bemerkt.