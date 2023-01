Ustermer Spendenaktion übertrifft alle Erwartungen

Das Ziel der Spendenaktion «Uster hilft Uster» der Stadtbibliothek war Weihnachtswünsche für bedürftige Kinder zu erfüllen. Das betreffe laut Stadt rund 200 Ustermer Kinder, die von der Sozialberatung oder der Asyl- und Flüchtlingskoordination unterstützt werden.

Bei der letztjährigen Spendenaktion im Advent 2022 seien nun alle Erwartungen übertroffen worden, teilt die Stadt Uster in einer Medienmitteilung mit. Im Vergleich zum Vorjahr, in welchem 6500 Franken generiert wurden, sei der Betrag in diesem Jahr mit 11'822 Franken fast doppelt so hoch.