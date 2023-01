Das steht künftig auf den roten Panolin-Fässern

In der Madetswiler Firma Laemmle Chemicals AG, früher Panolin AG, ist einiges los. Neben dem Verkauf eines Geschäftsbereich an Shell und der Änderung des Firmennamens, wurde jetzt die neue Öl-Marke präsentiert. Das Öl wird künftig nicht mehr unter dem Namen Panolin vertrieben, sondern unter der neuen Marke Roxor. Das teilte die Firma in einer Online-Präsentation mit.