Jetzt kann man auch in Uster gratis trainieren

Trainieren mit kostenlosem Fitnessequipment an der frischen Luft: Was in Egg, Illnau-Effretikon und Hinwil bereits möglich ist, können Sporttreibende bald auch in Uster. Die Stadt eröffnet am Freitag neue «SportBox» auf der Sportanlage Buchholz.

Somit können angehende Sportfreaks in Zukunft gratis trainieren. Diverse Kraft- und Fitnessgeräte können aus der Box entnommen und vor Ort genutzt werden. Die Box enthält eine vielfältige Auswahl an Trainingsequipment.