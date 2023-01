Hall of Fame in Wetzikon macht dicht – das sind die Gründe

In der Hall of Fame in Wetzikon wird es still. Ende Januar findet nach neun Jahren Betrieb das letzte Rock-Konzert in der Eventlocation an der Zürcherstrasse statt. Das gaben die Betreiber, der Verein Hall of Fame Events, auf Facebook und ihrer Homepage bekannt.

Grund für die Schliessung ist die Neuausrichtung des Vereins. «In den letzten neun Jahren haben wir uns einen guten Ruf als Veranstalter auf internationaler Ebene erarbeitet», sagt Pasquale Salatino, Mitgründer und Präsident des Vereins «Hall of Fame Events».