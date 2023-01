Ein ehemaliger Gemeinderat erhält den ersten «Leue Priis»

Nach zwei Jahren Pause fand der Neujahrsempfang traditionell am Dreikönigstag statt. Der Besucherrekord von rund 320 Personen zeigte die Neugierde am Anlass, schreibt die Gemeinde Grüningen in einer Mitteilung. Dieser fand erstmals in der Mehrzweckhalle Aussergass statt, die während der Coronazeit eröffent wurde.