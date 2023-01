Brand in Dübendorf macht Asylunterkunft unbewohnbar

Ein komplett verkohltes Zimmer, im Flur riecht es verbrannt und am Boden sind schwarze Abdrücke von Schuhsohlen zu sehen. Es sind deutliche Spuren, die der Brand in der Asylunterkunft an der Gärtnerstrasse in Dübendorf in der Silvesternacht hinterlassen hat. Dabei verloren 45 Bewohner ihr vorübergehendes zu Hause. Verletzt wurde niemand.