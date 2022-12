Stadt wurde über Asylzentren des Bundes informiert – mehr nicht

Angesichts der anhaltenden Flüchtlingsströme werden Teile der militärischen Einrichtungen in Dübendorf zu temporären Asylunterkünften umfunktioniert. Im Januar sollen 200 Menschen in die Mehrzweckhalle auf dem Gelände der Theodor-Real-Kaserne an der Dietlikonstrasse einziehen, im Februar dann werden weitere 300 Plätze im Kader-Ausbildungszentrum an der Rotbuchstrasse bereitgestellt.