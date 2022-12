Neuer Vorstand verhindert Schliessung, Unsicherheit bleibt

«Das Kino bleibt geöffnet – uns ist es wichtig, dass die Leute in Dübendorf das wissen», sagt Francesca Stockmann, die neue Präsidentin des Vereins Kino Orion. Will heissen: Es werden weiterhin Filme gezeigt, Konzerte finden statt, die Bar ist in Betrieb und die Räumlichkeiten können wie gehabt für Privatanlässe gemietet werden.