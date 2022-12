Keine Nachtbusse und Nachtzüge an Weihnachten

In diesem Jahr fallen die Weihnachtsfeiertage auf ein Wochenende. Aufgrund der zu erwartenden «sehr geringen Nachfrage» und aus Rücksicht auf das Personal sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also vom 24. auf den 25. Dezember, sowie von Sonntag auf Montag, also vom 25. auf den 26. Dezember, keine Nacht-S-Bahnen und Nachtbusse im ZVV-Gebiet im Einsatz. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) hervor.