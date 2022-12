In der Wetziker Kulturgarage läuft es nicht rund

Auch fast zehn Monate nach dem Start ist man sich noch nicht so richtig einig, in welche Richtung die Kulturgarage Wetzikon steuern soll. Dabei hatte alles so verheissungsvoll begonnen: Das Projekt der Kulturgarage wurde sowohl seitens der Vereinsmitglieder als auch der Stadt Wetzikon mit Begeisterung angekündigt.