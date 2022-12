Corona war auch 2021 die dritthäufigste Todesursache

Covid-19 ist auch im Jahr 2021 wie bereits 2020 die dritthäufigste Todesursache in der Schweiz gewesen. Mehr Menschen starben nur an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und an Krebs.

Dies teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit. Damit präsentiert sich die Reihenfolge der Todesursachen gleich wie im Vorjahr. Bei rund 27 Prozent der Verstorbenen waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache und bei etwa 22 Prozent waren es bösartige Tumore. Gut acht Prozent starben an einer Covid-19-Infektion – im Jahr 2020 waren es rund zwölf Prozent gewesen.