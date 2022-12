Illnau-Effretikon erteilt Auftrag für Wärmeversorgung

In Effretikon übernimmt die Energie 360° AG die Wärmeversorgung bei einigen Gebieten. In Vogelbuck und Watt wird sie die Wärmeversorgung mit Holzenergie sicherstellen. Dies teilt der Stadtrat in einer Medienmitteilung mit. Dabei soll das Holz möglichst nachhaltig und regional beschafft werden. Für die Wärmezentrale ist der Standort bei der Abwasserreinigungsanlage Mannenberg vorgesehen.

In einem nächsten Schritt werde es darum gehen, mit der Energie 360° AG einen Konzessionsvertrag abzuschliessen. Geplant ist, Ende 2024 mit dem Bau der Heizzentrale und der Leitungen zu beginnen.