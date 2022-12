Harte Musik kommt in die Eishalle Wetzikon

Fans der harten Musik können im nächsten Sommer das «Heavy Load Festival» in der Eishalle Wetzikon besuchen. Metal- und Rockbands stehen im Line-Up. Darunter sind auch internationale Grössen vertreten. Am 21.Juni 2023 wird das Festival mit der Band «Disturbed» aus Chicago eröffnet. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Neben Disturbed stehen unter anderen auch die Bands Prevail und Nothing More auf dem Programm. Diese werden an den weiteren Tagen des Festivals, vom Freitag 23. Juni bis Samstag 24. Juni, auftreten.