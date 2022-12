Atzmännig öffnet zwei Wintersportangebote

Obwohl es im Atzmännig noch deutlich zu wenig Schnee für ein umfassendes Schneesportangebot hat, gibt es jetzt einige Möglichkeiten. Das sei auf die Vorarbeit mit den zwei Schneekanonen zurückzuführen, teilt der Geschäftsführer von Atzmaennig, Roger Meier, in einer Mitteilung mit.

Im Bereich der Winter-Arena könnten so zwei Förderbänder in Betrieb genommen werden. Eines von 25 Meter Länge im Unterrichtsbereich und eines von 140 Meter Länge im Übungsgelände. Geöffnet sind sie am Samstag jeweils von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr und am Sonntag bereits ab 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr.