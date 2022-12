Bäckerei Voland backt neu mit Mehl vom Heggenhof

Der Heggenhof liegt in Grüningen und baut seit diesem Jahr Getreide für eigenes Mehl an. «Da mir Regionalität sehr am Herzen liegt, freue ich mich sehr, dass Brot und der Baumerfladen vom Heggenhof neu mit unserem Mehl produziert wird», lässt sich der Inhaber und Produzent Erwin Kündig in einer Medienmitteilung zitieren. Spezialisiert ist er eigentlich auf Geflügelfleisch.