Weihnachtsboten

Sie gehören zur Advents- und Weihnachtszeit wie Eier und Hasen zu Ostern – die Weihnachtssterne. Ursprünglich in Südamerika beheimatet, haben sie sich die subtropischen Trockenwälder von Afrika, Asien und Australien erobert.

So wandelt man beispielsweise in Malaysia oder Nepal durch rote Meere leuchtender Euphorbiae pulcherrimae, so wie bei man uns durch blühende Wiesen streift.