Das Parlament will bei den Steuern kein Risiko eingehen

An den Terminus des «soliden Budget» hat man sich in Illnau-Effretikon im Laufe der letzten Jahre fast schon gewöhnt. Tatsächlich konnte der Finanzvorsteher Philipp Wespi (FDP) dem Parlament auch für das Jahr 2023 einen Haushalt mit einem kleinen Plus und einem gleichbleibenden Steuerfuss von 110 Prozent präsentieren.