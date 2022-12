Weder Gegenstimmen noch Wortmeldungen

Am 6. Dezember stand um 20 Uhr die Gemeindeversammlung in Grüningen an. Also zur selben Zeit wie das WM-Achtelfinalspiel der Schweizer Nationalmannschaft. Entsprechend gering war der Andrang der Bevölkerung. Nur 33 Stimmberechtigte fanden sich im Kirchgemeindesaal ein. Der grösste Teil davon war weiblich.