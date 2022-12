Vegan-Start-up Planted darf Fleischbezeichnungen verwenden

Der Lebensmittelhersteller Planted produziert im Kemptthaler Valley mittlerweile rund 5000 Tonnen Fleischersatzprodukte pro Jahr. Auf den Verpackungen finden Konsumentinnen und Konsumenten die Angabe, es handle sich um pflanzliche Lebensmittel aus Erbsenproteinen (100% Plant-Based, Made with Peas). Auch das Vegan-Label darf nicht fehlen. So weit, so gut, sollte man meinen.