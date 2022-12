Im Dübendorfer Zentrum leuchten Ampel-Herzli

Manchen Passanten mag es erst beim zweiten oder gar dritten Blick aufgefallen sein: An den Fussgängerampeln auf der Städtlikreuzung beim Stadthaus ist seit dem 1. Dezember in den Rotphasen kein Figürchen-Piktogramm mehr zu sehen, sondern ein leuchtend rotes Herz.

Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Guerilla-Aktion für mehr Liebe auf der Welt, sondern um eine hochoffizielle Handlung des Tiefbauamts. Also ein herziger Gruss aus der Dübendorfer Verwaltung, wenn man so will.