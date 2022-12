21-Jähriger stirbt nach Selbstunfall in Uster

Ein 21 Jahre alter Mann fuhr am Mittwoch gegen 23.30 Uhr auf der Seestrasse von Greifensee in Richtung Uster. Kurz nach dem Orteingang geriet sein Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen in einer leichten Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus.

Anschliessend kollidierte der dunkelrote Mitsubishi Galant heftig mit einem Baum. Das Auto wurde über über eine Böschung geschleudert und kam schliesslich am Zaun der Kläranlage auf der Seite liegend zum Stillstand. So schildert die Kantonspolizei Zürich den Unfall in einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen.

Trotz der Reanimationsversuche der Rettungskräfte verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.