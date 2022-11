Manor ruft universellen Reiseadapter wegen Stromschlaggefahr zurück

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) ruft der Warenhauskonzern Manor einen universellen Reiseadapter zurück. Die betroffenen Reiseadapter dürfen nicht mehr verwendet werden. Es drohe Stromschlaggefahr.



Kundinnen und Kunden erhalten den Kaufpreis rückerstattet. Der betroffene universelle Reiseadapter wurde ab 2017 in Manor Warenhäuser und im Onlineshop als Einzelartikel und als Bestandteil von Damen- und Herren-Reisesets verkauft, wie es in der Mitteilung von Manor und dem eidgenössischen Büro für Konsumentenfragen vom Mittwoch heisst.