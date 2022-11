GZO stärkt Urologie weiter

Die Uroclinic betreibt ein medizinisches Netz mit fünf urologischen Praxen in Wetzikon, Uster, Winterthur, Rapperswil und Pfäffikon SZ. Im Rahmen der Partnerschaft arbeiten seit November Dr. med. Eva Drescher, Dr. med. Thomas Sautter und Dr. med. Christian Schmidt von der Praxis in Wetzikon als Belegärzte am GZO.

Damit wird die gemeinsame Urologie des Spitals Wetzikon und des Universitätsspitals Zürich erweitert und die urologische Notfall- und Grundversorgung gestärkt. Die Ärztinnen und Ärzte der Uroclinic Wetzikon erweitern mit dieser Kooperation ihre belegärztliche Tätigkeit, die bereits das Spital Uster, das Spital Männedorf und die Klinik Hirslanden einschliesst. (zo)