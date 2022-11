Bauma verliert seinen Finanzvorstand

Im März 2019 war der parteilose Informatiker Flavio Carraro in stiller Wahl zum Gemeinderat gewählt worden, drei Jahre später wurde er an der Urne in seinem Amt als Finanzvorstand vom Volk bestätigt. Doch nun findet die junge Politkarriere bereits wieder ein Ende: Der in Saland wohnhafte Carraro hat beim Bezirksrat um eine vorzeitige Entlassung per Ende April 2023 gegeben. Der 59-Jährige zieht mit seiner Partnerin weg.

In einer Medienmitteilung hebt der Baumer Gemeinderat Carraros Verdienste um das Verständlichmachen der Finanzen gegenüber der Bevölkerung und den Abschluss der Vorfinanzierung der Hallenbadsanierung hervor. Der Finanzvorsteher selbst sagt: «Es fällt mir nicht leicht, wegzuziehen, denn in Bauma habe ich viele Freunde gefunden und politisch viel mitwirken können.» (mmu)