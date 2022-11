Spendenaktion für Ustermer Kinder

Die Stadt Uster sammelt Geld, um Kindern aus armen Verhältnissen Weihnachtswünsche zu erfüllen. Dabei handelt es sich um Kinder, deren Familien von der Sozialberatung oder der Asyl- und Flüchtlingskoordination unterstützt werden.

Im Rahmen der Aktion «Uster hilft Uster» kann ab dem 1. Dezember in der Stadtbibliothek Uster Geld für diese Kinder gespendet werden. Die Aktion richtet sich an Ustermer Kinder, die in ihrem Alltag von Armut betroffen sind. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Stadt Uster hervor.

Zwischenstand ist immer sichtbar

Eine Auswahl an Wünschen der Kinder sind in der Stadtbibliothek aufgehängt. Besucherinnen und Besucher der Bibliothek können an der roten Theke einen Geldbeitrag bezahlen. Für jeden Beitrag erhält der Spender oder die Spenderin einen Tannenzapfen oder eine Weihnachtskugel.

Das erworbene Stück kann dann in das grosse Spendenglas geworfen werden. Dieses füllt sich und so sehen alle, wie viel Geld schon zusammengekommen ist. Die Aktion dauert vom 1. Dezember bis zum 22. Dezember 2022 und ist eine Zusammenarbeit zwischen der Stadtbibliothek Uster und der Abteilung Soziales der Stadt Uster.

Familienausflüge haben überwiegt

Bereits 2021 wurde für Ustermer Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, gesammelt. «Mit dem letztjährigen Erlös konnten 50 Ustermer Familien Weihnachtswünsche erfüllt werden. In der überwiegenden Zahl handelte es sich dabei um die Finanzierung von Familienausflügen,» lässt sich Daniel Brechbühl, Leiter der Sozialberatung der Stadt Uster zitieren. «Gemeinsam wollen wir Kinderaugen zum Leuchten bringen.»