Kanton will Tössbrücke in Kollbrunn verbreitern

Von Kollbrunn aus führt die Stras­se nach Weisslingen über die Tössbrücke. Das rund 42 Meter lange und knapp 13 Meter breite Bauwerk stammt aus dem Jahr 1965. Wie die Zürcher Baudirektion in einer Mitteilung schreibt, plant sie ein umfassendes Umbauprojekt.

Die Brücke sei in einem schlechten Zustand und es sei eine Gesamtinstandsetzung vorgesehen. Im technischen Bericht ist zu lesen, dass eine statische Überprüfung verschiedene Mängel an den Tag gebracht hat. So ist die Tragsicherheit des Überbaus teilweise ungenügend, eine Verstärkung ist notwendig.

Radweg über die Brücke

Zudem möchte der Kanton das Projekt nutzen, um die Lücke beim Radweg bis zum «Schneckenkreisel» zu schliessen. Der Weg verläuft östlich der Weisslingerstrasse und soll künftig über die Brücke weitergehen.

Dafür muss diese flussaufwärts um drei Meter verbreitert und verstärkt werden. Für den Ausbau des Abschnitts ist ein Landerwerb nötig.