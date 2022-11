Uster informiert über Fahrplanwechsel

Am 11. Dezember steht der Fahrplanwechsel bevor. Deshalb können Bürgerinnen und Bürger von Uster am 7. Dezember zwischen 14 und 16 Uhr im Stadthaus ausgedruckte Fahrpläne der S-Bahnen und lokalen Buslinien abholen, um sich über die Änderungen zu informieren.



Zudem bestehe die Möglichkeit, sich die ZVV-App vor Ort von Mitarbeitenden der Computeria Uster und des ZVV erklären zu lassen, teilt die Stadt Uster in einem Communiqué mit. Interessierte müssten dazu ihr Smartphone und – wenn vorhanden – ihren «Swiss Pass» und das dazugehörige Passwort mitbringen. (lam)