Ein konstruktiver Strauss an Verbesserungsvorschlägen

Seit anfangs 2018 existiert das Konstrukt einer fusionierten Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach. Jeweils am ersten Sonntag im November wird der Reformationssonntag gefeiert. Doch eine Frau stand am 6. November bei der Kirche Schwerzenbach vor verschlossenen Türen.



Diese Situation veranlasste sie einen Leserbrief zu verfassen und daran zu erinnern, dass einst das Versprechen abgegeben worden sei, in der Kirche an jedem Sonntag einen Gottesdienst abzuhalten.



Catherine McMillan, eine von fünf Pfarrpersonen der fusionierten Kirchgemeinde, regte darauf einen Dialog an, um erstens die Kritik anzunehmen und zweitens allenfalls aufzuklären.



Am Mittwochabend wurde deshalb zu einem offenen Austausch ins Pfarrhaus geladen - quasi in die warme Stube des Ortes, wo auch die Pfarrerin zu Hause ist. Im Zentrum sollte der Dialog stehen statt einer Konfrontation in den Medien.

Pfarrerin spricht von Versäumnissen

Neben einem guten Dutzend weiterer Angehöriger der Kirchgemeinde war auch die Leserbriefschreiberin in der Gesprächsrunde zugegen.

Sie betonte, dass es für sie schwierig nachzuvollziehen gewesen sei, weshalb bei insgesamt fünf Pfarrpersonen exakt dieser bedeutende Gottesdienst nicht habe stattfinden können. «Es existiert für allfällige personelle Engpässe ja auch eine Ersatzliste an Pfarrpersonen», sagte sie.

«Aber klar, die Kommunikation über den nicht stattfindenden Gottesdienst in Schwerzenbach war schlecht.»

Catherine McMillan, Pfarrerin

Pfarrerin McMillan bestätigte, dass man nicht versucht habe, eine Stellvertretung zu organisieren, dies sei klar ein Versäumnis. Man sei wohl zu stark fokussiert gewesen auf den in der Dübendorfer Kirche Wil stattfindenden Anlass zum Reformationssonntag.

Dafür hätten sich rund zehn Gäste aus der Partnerkirchgemeinde im deutschen Herbishofen, welches eine historische Verbindung zu Zürich habe, angemeldet.

Diese hätten die Gelegenheit nutzen wollen, in Anwesenheit des Kirchenratspräsidenten Michel Müller einige Grussworte aus dem Allgäu zu übermitteln. «Aber klar, die Kommunikation über den nicht stattfindenden Gottesdienst in Schwerzenbach war schlecht», bestätigte McMillan.

«Arbeitsliste» für die Kirchenpflege

Im Verlauf des rund eineinhalb Stunden dauernden Austausches wurden die Anwesenden gebeten, weitere Punkte zu nennen, die aus ihrer Sicht Optimierungspotenzial hätten. Mehrere Anwesende übten in der Folge Kritik am Fahrdienst.

Ebenso hinterfragten einige den Umstand, dass während den Ferien die Gottesdienste zeitlich anders angesetzt würden, nämlich einmal um halb zehn Uhr und einmal um elf Uhr.

Damit könne zwar dieselbe Pfarrperson beide Gottesdiente in Dübendorf und Schwerzenbach abdecken, aber gerade die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen könnten den 11-Uhr-Gottesdienst wegen ihrer Tagesstrukturen nicht mehr besuchen.

«Dieser Dialog hat gezeigt, dass der Schuh auch noch anderswo drückt.»

Kirchenmitglied

Diesen Umstand hatte auch die Leserbriefschreiberin moniert. Sie kann es nicht nachvollziehen, weshalb in Ferienzeiten keine idealere Präsenz der Pfarrpersonen möglich ist. Andere Kirchgemeindemitglieder können sich mit der alternativen «Ferienvariante» hingegen anfreunden.

Im weiteren Verlauf der Diskussion zeigte sich, dass insbesondere die Kommunikation Optimierungspotenzial hat. Einige der Anwesenden bemängelten dabei auch den Auftritt in den digitalen Kanälen.

«Informationen über Anlässe lassen sich auf unserer Internetseite kaum finden, und wenn doch, dann enthalten sie oft Lücken», meinte ein Votant. Kirchgemeindepräsident Werner Benz sagte dazu, dass er dies «zeitnah» verbessern wolle.

Breite Zustimmung zur fusionierten Gemeinde

In Abwesenheit verlas ein Kirchgemeindemitglied sodann auch eine SMS-Botschaft einer Kollegin. Diese erachtet die bisweilen gehörte Kritik am Fusionskonstrukt nicht als gerechtfertigt – auch wenn sie selber anfangs dieser Zusammenführung sehr kritisch gegenübergestanden sei.

Doch die Fusion habe einen Mehrwert gebracht, zum Beispiel im viel breiter aufgestellten Angebot an Möglichkeiten, sich zu treffen.

«Ich betrachte diesen Zusammenschluss als eine Erfolgsstory», bekräftigter ein Votant in der Runde. Und die Dame, die mit ihrem Leserbrief die ganze Debatte erst ausgelöst hatte, zeigte sich zum Schluss versöhnlich. «Dieser Dialog hat gezeigt, dass der Schuh auch noch anderswo drückt. und der Austausch hatte also durchaus einen positiven Effekt.»