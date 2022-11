So will der Kanton die Tösstalstrasse in Wila leiser machen

Die Tösstalstrasse ist die Verkehrslebensader der Region: Im Wilemer Zentrum sind tagsüber im Schnitt rund 630 Fahrzeuge pro Stunde darauf unterwegs.

Das macht sich in den Ohren bemerkbar. Laut einem Bericht des Kantons verursacht der Verkehr auf der Kantonsstrasse in Wila Lärm, der nicht nur die Grenzwerte, sondern in einigen Fällen gar die sogenannten Alarmwerte für Strassenlärm überschreitet.

Letztere bewegen sich zwischen 70 und 75 Dezibel. Der Strassenlärm im Zentrum erreicht tagsüber stellenweise Pegel von fast 80 Dezibel. Zum Vergleich: Handelsübliche Staubsauger werden etwa 70 Dezibel laut.

Weniger Lärm dank tieferem Tempolimit

Mit einem Lärmsanierungsprojekt, das seit vergangenem Freitag öffentlich aufliegt, will der Kanton den Strassenlärm eindämmen. Dazu greift er zu zwei Massnahmen: Temporeduktionen und Flüsterbelag. So etwa am Ortseingang Richtung Turbenthal.