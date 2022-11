Sie wollen nicht mehr nur ein Bistro sein

Das Bistro des HDT- Sportzentrum in der Wetziker Aussenwacht Robenhausen gibt es so nicht mehr. Neu ist es das Restaurant Aabach.

Die Inhaber Thomas Huber und Philipp Dvorak haben für diesen Zweck den anliegenden Raum umgebaut. Damit verfolgen sie ein klares Ziel: «Wir wollen ein richtiges Restaurant sein», sagt Thomas Huber, der an einem Termin vor Ort durch die neue Lokalität führt, während sein Partner abwesend ist. Der 45-Jährige Huber ist neben Inhaber des Restaurants auch Inhaber des HDT Sportzentrum.

Für das neue Restaurant investierten die beiden Geschäftspartner in einen neuen Boden und Soundsystem sowie in die Marketingstrategie. Und in die Geheimzutat: einen neuen Koch.



Das anliegende Tennisbistro wurde – ausser der Menüauswahl - nicht verändert. Die Kunden ihrer Tennis- und Squashschule und dem HDT Sportzentrum werden wie gewöhnlich bedient werden.

Ein wichtiger personeller Wechsel

«Der neue Koch ist ein richtiges Fleisch-Ass», sagt Huber. Er heisst Beato Morganella und ist ein Quereinsteiger in der Kochbranche mit italienischen Wurzeln. Ausserdem habe er die gleiche Einstellung wie Huber. «Kochen ist seine Leidenschaft und das Restaurant für ihn eine Herzenssache.»

Mit Hubers neuem Fleisch-Ass öffnen sich neue Möglichkeiten. So konnten sie die Menükarte anpassen. «Was uns speziell macht, ist vor allem das Kochen mit den sogenannten ‹Special Cuts›», sagt der 45-Jährige.



Das seien spezielle Fleischstücke, die sich aber mit der richtigen Zubereitungsart gut als Alternative für die Edelstücke wie das Filet eignen. Deswegen sei die richtige Zubereitungsart der alles entscheidende Faktor. In dieser Hinsicht zählen die Inhaber auf ihren Neuzugang.