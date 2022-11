Ideen für nachhaltige Geschenkverpackungen

Schon bald ist wieder Weihnachten und die Zeit der Bescherung steht wieder an. Doch kaum ist der Moment des Beschenkens vorbei, häuft sich der Papierberg zu Hause. So manche bekommen da ein schlechtes Gewissen.

Viele Geschenkpapiere bestehen zudem aus Plastik. Für die Herstellung der Glanzoberflächen und der bunten Muster werden viele Chemikalien verwendet und können nicht recycelt werden. Doch es geht auch anders: Mit Materialien, die fast jeder zu Hause hat, kann man die Weihnachtsgeschenke stilvoll und nachhaltig verpacken.

Die Zeitung von gestern nicht wegwerfen

Alte Kalenderblätter, Zeitungen, Notenblätter, Landkarten oder Bücherseiten können in originelle Geschenkverpackungen verwandelt werden. Diese Methode ist nicht nur nachhaltig, sondern schont auch das Portemonnaie. Gerade, wenn regelmässig Zeitungen ins Haus flattern, ist dies eine gute Alternative.

Ausserdem lässt sich das wiederverwendete Papier kreativ einsetzen: Zum Beispiel kann man ein Kochbuch mit einem Stück Backpapier umwickeln oder man verschenkt einen Reiseführer in einer Landkarte. Geschenke für Kinder können in Seiten alter Comic-Hefte verpackt werden. Vielleicht ist der Comic am Schluss spannender als das Weihnachtsgeschenk selbst.