Wetziker Strassen sind nun doch wieder länger beleuchtet

«Jede und jeder soll sich auf den Strassen von Wetzikon sicher fühlen, unabhängig davon, wann man unterwegs ist», sagt Christine Walter Walder (Grüne), Stadträtin Sicherheit und Sport. Besonders in der dunklen Jahreszeit sorge Licht auf den Strassen für viele Menschen für ein grösseres Sicherheitsgefühl. Deshalb befürworte der Stadtrat auch eine leichte Anpassung der Beleuchtungsdauer.

Zu noch am Morgen brennender Strassenlampen heisst es, dass dies im Zusammenhang mit der Dämmerung stehe.

In Wetzikon wird die Helligkeit an zwei verschiedenen Orten gemessen, was teilweise dazu führen kann, dass diese nicht an beiden Orten identisch ist und deshalb die Strassenlampen (gleichzeitig) etwas später ausschalten. Technisch könne dies nicht anders gesteuert werden.

Gleichzeitig bedankt sich der Stadtrat bei der Bevölkerung und dem Gewerbe, «für alle Energiesparmassnahmen, die sie bereits getroffen haben».

(eru/erh)