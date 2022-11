Läuse haben momentan Hochkonjunktur

Karin Reinhardt-Wolf hat momentan – im wahrsten Sinn des Wortes – alle Hände voll zu tun. Seit sieben Jahren ist sie Pediculosefachfrau, im Volksmund «Lausfachfrau».



Das heisst: Die Grütnerin geht in Uster und Nänikon-Greifensee in Schulklassen, in denen ein Lausbefall gemeldet wurde und untersucht alle Kinder. «Seit den Sommerferien sind ich und meine Kollegin fast täglich unterwegs», erzählt sie. «Wir kommen kaum nach und sind teilweise völlig ausgebucht.»