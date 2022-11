Wetter bringt Wildtiere durcheinander

November – das ist bei uns meist der Monat, in dem es neblig und kalt ist und sich viele Pflanzen und Tiere bereits in die Winterruhe verabschiedet haben. Dieses Jahr scheint sich die Natur jedoch nicht an altbekannte Muster zu halten.

Vincent Sohni, Landschaftsökologe beim Naturnetz Pfannenstil, berichtet von Aktivitäten, die für die Jahreszeit ungewöhnlich sind: «Derzeit kann man etwa noch Heuschrecken singen hören, was üblicherweise im August zur Paarungszeit der Fall ist.»