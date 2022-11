Wetziker Kafi Feld verdreifacht Fläche

Wer dieser Tage das Kafi Feld in Wetzikon betritt, dem dürfte es so vorkommen, als hätte man eine Tür in ein neues Universum geöffnet. Denn das kleine Café, das bisher nur gerade Platz für zwölf Kunden bieten konnte, geht nun in einen viel grösseren Raum über, der die Fläche von 30 auf 90 Quadratmeter und damit auch die Anzahl Sitzplätze locker verdreifacht. Doch die Pläne gehen noch weiter.