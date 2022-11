Er zaubert aus 40'000 Friedenstauben einen Weihnachtsmann

Wer bei Charles Kaisin in Brüssel Design studiert, der kann eines ganz gewiss: eine Taube falten. 20 seiner Artstudents haben während zweier Monate insgesamt 75'000 Stück davon angefertigt und an langen Fäden angebracht. «Und dann noch ein paar Tausend Reserve», merkt Kaisin an.

Alles für ein Kunstwerk, das das Glattzentrum bei ihm in Auftrag gegeben hatte und das dieser Tage auf eine besonders Weise Weihnachtsstimmung verbreitet. Eine Taube allein macht noch keinen Santa Claus – 41'295 schon. Für das Rentier sind dann weitere 33‘638 Origamis fällig.