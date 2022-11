Reichsbürger-Treff fand in Dübendorf statt

«Man kann nicht alles kontrollieren», sagt Rolf Hiltebrand, Leiter der Oberen Mühle in Dübendorf. Er spricht dabei von dem Anlass am 14. Oktober, der in den Räumlichkeiten des Kulturzentrums stattfand. Das Recherchekollektiv «element» hatte auf Twitter auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht.

Nachdem die Verantwortlichen der Oberen Mühle zwei Wochen nach der Veranstaltung noch keine konkreten Angaben zu den Veranstaltern hinter dem Anlass sowie zum Referenten machen konnten, brachte ein kurzer Mailverkehr der Redaktion schnell Klarheit.