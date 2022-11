KZO weiht runderneuertes Gebäude ein

In Wetzikon hat die KZO am Donnerstagmorgen in der Aula ihren Spezialtrakt eingeweiht. Für 25 Millionen Franken wurde das Gebäude während zwei Jahren erweitert und restauriert.

Laut Markus Pfanner, Sprecher der Baudirektion des Kanton Zürichs, war der Grund für den Umbau das Veralten des Gebäudes. Man habe den Umbau dann gleich für eine

Raumoptimierung genutzt. Seit diesem Sommer büffeln Schülerinnen und Schüler in den neuen Unterrichtszimmer.